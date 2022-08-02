Газонокосилка Makita PLM 4616

Преимущества

привлекательный внешний вид и удобство работы

легкость обслуживания



современный и мощный двигатель



высокая производительность



надежность и износостойкость

Бензиновая газонокосилка MAKITA PLM4616 – это удобная и производительная газонокосилка, предназначенная для обработки газонов площадью до 1400 кв.м. Модель оснащена вместительным нейлоновым травосборником на 60 литров. Предусмотрена семипозиционная система регулировки высоты скашивания. Привлекательный дизайн, маневренность, удобная система управления, складная рукоятка.