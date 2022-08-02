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Газонокосилка Makita PLM 4616
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Makita PLM 4616
    Арт. X1861295
    4.0
    1
    Газонокосилка Makita PLM 4616

      Газонокосилка Makita PLM 4616

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1861295
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка MAKITA PLM4616 – это удобная и производительная газонокосилка, предназначенная для обработки газонов площадью до 1400 кв.м. Модель оснащена вместительным нейлоновым травосборником на 60 литров. Предусмотрена семипозиционная система регулировки высоты скашивания. Привлекательный дизайн, маневренность, удобная система управления, складная рукоятка.

        Преимущества

        • привлекательный внешний вид и удобство работы
        • легкость обслуживания
        • современный и мощный двигатель
        • высокая производительность
        • надежность и износостойкость