Газонокосилка Makita PLM 4617

Преимущества

3-в-1: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс

Задние колеса увеличенного диаметра способствуют улучшению маневренности и проходимости косилки

Ширина скоса за один проход - 46 см

Надежный двигатель Briggs&Stratton

Воздушное охлаждение двигателя

Легкий запуск

Широкая заливная горловина облегчает процесс заправки косилки

Газонокосилка Makita (Макита) PLM4617 идеально подойдет для работы в саду, уходу за лужайками и спортивными газонами, травяными площадками и т.д. Положение колес, смещенных в сторону корпуса, делает возможным скашивание вблизи ограждений (заборов, бордюров и т.п.) привлекательный внешний вид и удобство работы современный гоночный дизайн большие пластиковые колеса мягко передвигаются по траве удобная рукоятка обеспечивает хорошую маневренность легкость обслуживания складная рукоятка с фиксатором упрощает переноску и хранение простая установка и обслуживание контейнера для травы и листьев.