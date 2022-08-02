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Газонокосилка Makita PLM 4617
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Makita PLM 4617
    Арт. X186129185
    5.0
    1
    Газонокосилка Makita PLM 4617
    Газонокосилка Makita PLM 4617
      Газонокосилка Makita PLM 4617
      Газонокосилка Makita PLM 4617

      Газонокосилка Makita PLM 4617

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129185
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Makita (Макита) PLM4617 идеально подойдет для работы в саду, уходу за лужайками и спортивными газонами, травяными площадками и т.д. Положение колес, смещенных в сторону корпуса, делает возможным скашивание вблизи ограждений (заборов, бордюров и т.п.) привлекательный внешний вид и удобство работы современный гоночный дизайн большие пластиковые колеса мягко передвигаются по траве удобная рукоятка обеспечивает хорошую маневренность легкость обслуживания складная рукоятка с фиксатором упрощает переноску и хранение простая установка и обслуживание контейнера для травы и листьев.

        Преимущества

        • 3-в-1: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
        • Задние колеса увеличенного диаметра способствуют улучшению маневренности и проходимости косилки
        • Ширина скоса за один проход - 46 см
        • Надежный двигатель Briggs&Stratton
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Легкий запуск
        • Широкая заливная горловина облегчает процесс заправки косилки