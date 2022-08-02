Газонокосилка Makita PLM 4617
Арт. X186129185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Газонокосилка Makita (Макита) PLM4617 идеально подойдет для работы в саду, уходу за лужайками и спортивными газонами, травяными площадками и т.д. Положение колес, смещенных в сторону корпуса, делает возможным скашивание вблизи ограждений (заборов, бордюров и т.п.) привлекательный внешний вид и удобство работы современный гоночный дизайн большие пластиковые колеса мягко передвигаются по траве удобная рукоятка обеспечивает хорошую маневренность легкость обслуживания складная рукоятка с фиксатором упрощает переноску и хранение простая установка и обслуживание контейнера для травы и листьев.
Преимущества
- 3-в-1: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
- Задние колеса увеличенного диаметра способствуют улучшению маневренности и проходимости косилки
- Ширина скоса за один проход - 46 см
- Надежный двигатель Briggs&Stratton
- Воздушное охлаждение двигателя
- Легкий запуск
- Широкая заливная горловина облегчает процесс заправки косилки