Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5120
Арт. X18612963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Makita PLM5120 - это полупрофессиональный инструмент, оснащенный высокопроизводительным двигателем Briggs & Stratton мощностью 3.2 л.с. Модель рассчитана на частое использование для обработки больших площадей. Корпус выполнен из стали, что обеспечивает долгий срок службы. Функция мульчирования позволяет мелко измельчать траву и выбрасывать на газон как удобрение. Колеса расположены вдоль корпуса таким образом, что позволяют производить тщательное скашивание вдоль стен и заборов.
Преимущества
- Регулируемая по высоте рукоятка управления
- Высокая производительность и надежность
- Предусмотрено 5 уровней установки высоты скоса - от 25 до 70 мм
- Ширина скашивания за один проход 51 см
- Долговечный прочный корпус из стали
- Колеса установлены на шарикоподшипниках, что гарантирует плавность хода
- Режущий нож соединен с валом двигателя через муфту скольжения, что повышает эксплуатационные характеристики
- Функция мульчирования - измельчение и выброс травы на газон в качестве удобрения