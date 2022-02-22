Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5120

Преимущества

Регулируемая по высоте рукоятка управления

Высокая производительность и надежность

Предусмотрено 5 уровней установки высоты скоса - от 25 до 70 мм

Ширина скашивания за один проход 51 см

Долговечный прочный корпус из стали

Колеса установлены на шарикоподшипниках, что гарантирует плавность хода

Режущий нож соединен с валом двигателя через муфту скольжения, что повышает эксплуатационные характеристики

Функция мульчирования - измельчение и выброс травы на газон в качестве удобрения

Бензиновая газонокосилка Makita PLM5120 - это полупрофессиональный инструмент, оснащенный высокопроизводительным двигателем Briggs & Stratton мощностью 3.2 л.с. Модель рассчитана на частое использование для обработки больших площадей. Корпус выполнен из стали, что обеспечивает долгий срок службы. Функция мульчирования позволяет мелко измельчать траву и выбрасывать на газон как удобрение. Колеса расположены вдоль корпуса таким образом, что позволяют производить тщательное скашивание вдоль стен и заборов.