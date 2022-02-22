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Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5120
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5120
    Арт. X18612963
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5120

      Бензиновая газонокосилка Makita PLM 5120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612963
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Makita PLM5120 - это полупрофессиональный инструмент, оснащенный высокопроизводительным двигателем Briggs & Stratton мощностью 3.2 л.с. Модель рассчитана на частое использование для обработки больших площадей. Корпус выполнен из стали, что обеспечивает долгий срок службы. Функция мульчирования позволяет мелко измельчать траву и выбрасывать на газон как удобрение. Колеса расположены вдоль корпуса таким образом, что позволяют производить тщательное скашивание вдоль стен и заборов.

        Преимущества

        • Регулируемая по высоте рукоятка управления
        • Высокая производительность и надежность
        • Предусмотрено 5 уровней установки высоты скоса - от 25 до 70 мм
        • Ширина скашивания за один проход 51 см
        • Долговечный прочный корпус из стали
        • Колеса установлены на шарикоподшипниках, что гарантирует плавность хода
        • Режущий нож соединен с валом двигателя через муфту скольжения, что повышает эксплуатационные характеристики
        • Функция мульчирования - измельчение и выброс травы на газон в качестве удобрения