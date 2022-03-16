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Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430
    Арт. X186129514
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430
    Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430
    Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430
      Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430
      Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430
      Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430

      Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129514
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Viking МВ 448.1 TX 63580113430 оснащена надежным двигателем Briggs&Stratton мощностью мощностью 2.6 л.с. Благодаря складывающейся рукоятке газонокосилку легко перевозить в багажнике автомобиля. Колеса с двойными подшипниками обеспечивают высокую устойчивость и хорошую маневренность. Регулировка высоты скоса центральная, диапазон - от 25 до 75 мм. Косилка предназначена для кошения травы на больших территориях площадью до 1200 кв. метров. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда его необходимо опустошить.

        Преимущества

        • Бензиновая косилка легко справляется с участками до 1200 кв. м
        • Вместительный травосборник объемом 55 л
        • Высота скашивания имеет шесть ступеней регулировки в диапазоне 25-75 мм
        • Компактный и прочный корпус из полимера делает газонокосилку еще более надежной
        • Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх
        • Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его
        • В корпус встроены две ручки для переноса, что позволяет быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку
        • Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны
        • Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость