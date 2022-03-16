Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430
Арт. X186129514
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Viking МВ 448.1 TX 63580113430 оснащена надежным двигателем Briggs&Stratton мощностью мощностью 2.6 л.с. Благодаря складывающейся рукоятке газонокосилку легко перевозить в багажнике автомобиля. Колеса с двойными подшипниками обеспечивают высокую устойчивость и хорошую маневренность. Регулировка высоты скоса центральная, диапазон - от 25 до 75 мм. Косилка предназначена для кошения травы на больших территориях площадью до 1200 кв. метров. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда его необходимо опустошить.
Преимущества
- Бензиновая косилка легко справляется с участками до 1200 кв. м
- Вместительный травосборник объемом 55 л
- Высота скашивания имеет шесть ступеней регулировки в диапазоне 25-75 мм
- Компактный и прочный корпус из полимера делает газонокосилку еще более надежной
- Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх
- Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его
- В корпус встроены две ручки для переноса, что позволяет быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку
- Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны
- Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость