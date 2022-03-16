Бензиновая газонокосилка Viking MB-448.1 TX 63580113430

Преимущества

Бензиновая косилка легко справляется с участками до 1200 кв. м

Вместительный травосборник объемом 55 л

Высота скашивания имеет шесть ступеней регулировки в диапазоне 25-75 мм

Компактный и прочный корпус из полимера делает газонокосилку еще более надежной

Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх

Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его

В корпус встроены две ручки для переноса, что позволяет быстро разгружать и опрокидывать газонокосилку

Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны

Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость

Бензиновая газонокосилка Viking МВ 448.1 TX 63580113430 оснащена надежным двигателем Briggs&Stratton мощностью мощностью 2.6 л.с. Благодаря складывающейся рукоятке газонокосилку легко перевозить в багажнике автомобиля. Колеса с двойными подшипниками обеспечивают высокую устойчивость и хорошую маневренность. Регулировка высоты скоса центральная, диапазон - от 25 до 75 мм. Косилка предназначена для кошения травы на больших территориях площадью до 1200 кв. метров. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда его необходимо опустошить.