Грунтозацепы 600*130 с удлинителями (R 0087)

Преимущества

Износостойкость

Долгий срок службы

Грунтозацепы для культиваторов и мотоблоков представляют собой металлические колеса с поперечными пластинами, расположенными по периметру колеса. Пластины проникают в почву, обеспечивая хорошее закрепление в ней колес, без проскальзывания. К тому же обработанная земля не приминается, а наоборот, размельчается. Грунтозацепы особенно полезны при работе на очень твердой земле, с плугом, окучником, картофелекопателем. Подходят для установки на культиваторы и мотоблоки со шкивом отбора мощности серий: ELITE, COMPACT, ECO, PROMO, PRIMO, Q JUNIOR, VARIO. Комплектуются удлинителями колесных осей.