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Грунтозацепы 600*130 с удлинителями (R 0087)
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Грунтозацепы 600*130 с удлинителями (R 0087)
    Арт. X190394219
    5.0
    1
    Грунтозацепы 600*130 с удлинителями (R 0087)

      Грунтозацепы 600*130 с удлинителями (R 0087)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394219
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы для культиваторов и мотоблоков представляют собой металлические колеса с поперечными пластинами, расположенными по периметру колеса. Пластины проникают в почву, обеспечивая хорошее закрепление в ней колес, без проскальзывания. К тому же обработанная земля не приминается, а наоборот, размельчается. Грунтозацепы особенно полезны при работе на очень твердой земле, с плугом, окучником, картофелекопателем. Подходят для установки на культиваторы и мотоблоки со шкивом отбора мощности серий: ELITE, COMPACT, ECO, PROMO, PRIMO, Q JUNIOR, VARIO. Комплектуются удлинителями колесных осей.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Долгий срок службы