Грунтозацепы 600*130 с удлинителями (R 0087)
Арт. X190394219
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
- Грунтозацепы для культиваторов и мотоблоков представляют собой металлические колеса с поперечными пластинами, расположенными по периметру колеса. Пластины проникают в почву, обеспечивая хорошее закрепление в ней колес, без проскальзывания. К тому же обработанная земля не приминается, а наоборот, размельчается. Грунтозацепы особенно полезны при работе на очень твердой земле, с плугом, окучником, картофелекопателем. Подходят для установки на культиваторы и мотоблоки со шкивом отбора мощности серий: ELITE, COMPACT, ECO, PROMO, PRIMO, Q JUNIOR, VARIO. Комплектуются удлинителями колесных осей.
Преимущества
- Износостойкость
- Долгий срок службы