Картофелекопалка без сцепки КМБ 10.500

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала



Универсальность



Картофелевыкапыватель КМБ 10.500 предназначен для выкапывания корнеплодов картофеля. Зубцы картофелевыкапывателя углубляются в почву и вытаскивают клубни на поверхность не повреждая плодородный слой почвы. Картофель остается на поверхности для ручного сбора.