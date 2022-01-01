Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Картофелекопалка без сцепки КМБ 10.500
Найти аналог
Картофелекопалки
    Картофелекопалка без сцепки КМБ 10.500
    Арт. О00000032622
    Картофелекопалка без сцепки КМБ 10.500

      Картофелекопалка без сцепки КМБ 10.500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032622

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Высота, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картофелевыкапыватель КМБ 10.500 предназначен для выкапывания корнеплодов картофеля. Зубцы картофелевыкапывателя углубляются в почву и вытаскивают клубни на поверхность не повреждая плодородный слой почвы. Картофель остается на поверхности для ручного сбора.

        Преимущества 

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Универсальность 