Картофелекопалка без сцепки КМБ 10.500
Арт. О00000032622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|картофелевыкапыватель
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Высота, мм
|500
- Картофелевыкапыватель КМБ 10.500 предназначен для выкапывания корнеплодов картофеля. Зубцы картофелевыкапывателя углубляются в почву и вытаскивают клубни на поверхность не повреждая плодородный слой почвы. Картофель остается на поверхности для ручного сбора.
Преимущества
- Надежность
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Универсальность