Клейма ЗУБР цифровые арабские, шрифт 5мм 21501-05_z01
Арт. Ю00000019362
Характеристики
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Производитель
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Тип
|арабские цифры
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Размер шрифта, мм
|5
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Материал
|сталь
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Футляр
|Да
- Клеймы "ЭКСПЕРТ" Зубр 21501-05_z01 используются для нанесения штампов в виде цифровых обозначений на различные поверхности в профессиональных и личных мастерских. Изготовлены из высококачественной легированной хромом инструментальной стали со специальным никелированным покрытием. Обладает специальной закалкой до твердости 60–65 HRC.