Клейма ЗУБР цифровые арабские, шрифт 5мм 21501-05_z01

Клеймы "ЭКСПЕРТ" Зубр 21501-05_z01 используются для нанесения штампов в виде цифровых обозначений на различные поверхности в профессиональных и личных мастерских. Изготовлены из высококачественной легированной хромом инструментальной стали со специальным никелированным покрытием. Обладает специальной закалкой до твердости 60–65 HRC.