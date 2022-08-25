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Клейма ЗУБР цифровые арабские, шрифт 5мм 21501-05_z01
5.0
1
Найти аналог
Клейма
    Клейма ЗУБР цифровые арабские, шрифт 5мм 21501-05_z01
    Арт. Ю00000019362
    5.0
    1
    Клейма ЗУБР цифровые арабские, шрифт 5мм 21501-05_z01

      Клейма ЗУБР цифровые арабские, шрифт 5мм 21501-05_z01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000019362
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Тип
      		арабские цифры
      Размер шрифта, мм
      		5
      Материал
      		сталь
      Футляр
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клеймы "ЭКСПЕРТ" Зубр 21501-05_z01 используются для нанесения штампов в виде цифровых обозначений на различные поверхности в профессиональных и личных мастерских. Изготовлены из высококачественной легированной хромом инструментальной стали со специальным никелированным покрытием. Обладает специальной закалкой до твердости 60–65 HRC.