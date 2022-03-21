Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2
5.0
2
Найти аналог
Клуппы
    Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2
    Арт. 77777X901121
    5.0
    2
    Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2
    Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2
    Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2
      Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2
      Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2
      Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2

      Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777X901121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резьбонарезная клуппа Sturm 1065-04-1-1/2 представляет собой приспособление для создания резьбы на трубе. Инструмент выполнен из прочного материала с закаленными резцами из инструментальной стали. Клупп предназначен для нарезания резьбы размером 1 1/2".

        Преимущества

        • Высокая износостойкость клуппы, выполненной из высокопрочной инструментальной стали и оптимальная геометрия заточки лезвий позволяет без особых усилий нарезать резьбу даже на стальных трубах
        • Закаленные до 57-63 HRC зубцы клупп из высококачественной стали обеспечивают продолжительный ресурс работы инструмента, высокую точность нарезания резьбы и обеспечивает получение чистой и ровной резьбы без задиров
        • Продуманная конструкция клуппы способствует хорошему отводу стружки и позволяет легко очистить инструмент после окончания работ
        • Корпус клуппа имеет направляющую цилиндрическую часть, которая позволяет легко центрировать трубу и обеспечивает правильный заход инструмента