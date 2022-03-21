Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2
Арт. 77777X901121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Направление резьбы
|правое
- Резьбонарезная клуппа Sturm 1065-04-1-1/2 представляет собой приспособление для создания резьбы на трубе. Инструмент выполнен из прочного материала с закаленными резцами из инструментальной стали. Клупп предназначен для нарезания резьбы размером 1 1/2".
Преимущества
- Высокая износостойкость клуппы, выполненной из высокопрочной инструментальной стали и оптимальная геометрия заточки лезвий позволяет без особых усилий нарезать резьбу даже на стальных трубах
- Закаленные до 57-63 HRC зубцы клупп из высококачественной стали обеспечивают продолжительный ресурс работы инструмента, высокую точность нарезания резьбы и обеспечивает получение чистой и ровной резьбы без задиров
- Продуманная конструкция клуппы способствует хорошему отводу стружки и позволяет легко очистить инструмент после окончания работ
- Корпус клуппа имеет направляющую цилиндрическую часть, которая позволяет легко центрировать трубу и обеспечивает правильный заход инструмента