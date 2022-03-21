Резьбонарезной клупп Sturm 1065-04-1-1/2

Преимущества

Высокая износостойкость клуппы, выполненной из высокопрочной инструментальной стали и оптимальная геометрия заточки лезвий позволяет без особых усилий нарезать резьбу даже на стальных трубах

Закаленные до 57-63 HRC зубцы клупп из высококачественной стали обеспечивают продолжительный ресурс работы инструмента, высокую точность нарезания резьбы и обеспечивает получение чистой и ровной резьбы без задиров

Продуманная конструкция клуппы способствует хорошему отводу стружки и позволяет легко очистить инструмент после окончания работ

Корпус клуппа имеет направляющую цилиндрическую часть, которая позволяет легко центрировать трубу и обеспечивает правильный заход инструмента

Резьбонарезная клуппа Sturm 1065-04-1-1/2 представляет собой приспособление для создания резьбы на трубе. Инструмент выполнен из прочного материала с закаленными резцами из инструментальной стали. Клупп предназначен для нарезания резьбы размером 1 1/2".