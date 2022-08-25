Ключ гаечный разрезной Jonnesway, 8х10 мм, W240810

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Универсальный ключ для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны.

Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями.

Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие.

Полностью соответствует ГОСТ 2839-80.

Разрезной ключ Jonnesway W240810 используется, прежде всего, для работы с трубопроводами, где другими видами ключей не справиться. Размер основной обхватной части 18 мм, а толщина - 7 мм. Инструмент удобно держать в руке, он не выскользнет при работе.