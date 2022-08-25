Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ гаечный разрезной Jonnesway, 8х10 мм, W240810
5.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный разрезной Jonnesway, 8х10 мм, W240810
    Арт. jonnesway_5836
    5.0
    1
    Ключ гаечный разрезной Jonnesway, 8х10 мм, W240810

      Ключ гаечный разрезной Jonnesway, 8х10 мм, W240810

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5836
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		10
      Длина ключа, мм
      		145
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Разрезной ключ Jonnesway W240810 используется, прежде всего, для работы с трубопроводами, где другими видами ключей не справиться. Размер основной обхватной части 18 мм, а толщина - 7 мм. Инструмент  удобно держать в руке, он не выскользнет при работе.

        Особенности и преимущества:

        • Универсальный ключ для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны. 
        • Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями.
        • Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие.
        • Полностью соответствует ГОСТ 2839-80.