Торцевой внутренний 6-градусный изогнутый ключ Sitomo (36 мм)

Изогнутые торцевые ключи являются аналогом торцевым головкам и балонникам. Рабочий профиль инструмента имеет 6 граней, что, в сравнении с 12-гранным, увеличивает срок службы и функциональность ключа. Изготовлены из прочной инструментальной стали 45, или из упрочнённой хром-ванадиевой стали. Используются при различных механосборочных работах, в автомастерских.