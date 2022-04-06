Торцевой внутренний 6-градусный изогнутый ключ Sitomo (36 мм)
Арт. Х1302994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|36
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Длина, мм
|330
Изогнутые торцевые ключи являются аналогом торцевым головкам и балонникам. Рабочий профиль инструмента имеет 6 граней, что, в сравнении с 12-гранным, увеличивает срок службы и функциональность ключа. Изготовлены из прочной инструментальной стали 45, или из упрочнённой хром-ванадиевой стали. Используются при различных механосборочных работах, в автомастерских.