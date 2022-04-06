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Торцевой внутренний 6-градусный изогнутый ключ Sitomo (36 мм)
5.0
1
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Ключи торцевые
    Торцевой внутренний 6-градусный изогнутый ключ Sitomo (36 мм)
    Арт. Х1302994
    5.0
    1
    Торцевой внутренний 6-градусный изогнутый ключ Sitomo (36 мм)

      Торцевой внутренний 6-градусный изогнутый ключ Sitomo (36 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302994
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		36
      Длина, мм
      		330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Изогнутые торцевые ключи являются аналогом торцевым головкам и балонникам. Рабочий профиль инструмента имеет 6 граней, что, в сравнении с 12-гранным, увеличивает срок службы и функциональность ключа. Изготовлены из прочной инструментальной стали 45, или из упрочнённой хром-ванадиевой стали. Используются при различных механосборочных работах, в автомастерских.