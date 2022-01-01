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Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
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Компрессоры
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
    Арт. О00000033874
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD

      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033874

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD 3 01 01 033 применяется на строительной площадке, гараже, на даче, а также в автомастерской для снабжения сжатым воздухом различное пневматическое оборудование. Двигатель модели закрывается специальным кожухом, который препятствует попаданию пыли и грязи, а также защищает от механических повреждений. Специальная опора с прорезиненным наконечником придает компрессору устойчивое положение во время работы и сглаживает вибрации

        Преимущества

        • Качественное исполнение
        • Антикоррозийное покрытие
        • Долгий срок службы
        • Номинальный ток - 7 А
        • Однофазный асинхронный двигатель