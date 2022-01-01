Преимущества

Качественное исполнение

Антикоррозийное покрытие

Долгий срок службы

Номинальный ток - 7 А

Однофазный асинхронный двигатель

Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD 3 01 01 033 применяется на строительной площадке, гараже, на даче, а также в автомастерской для снабжения сжатым воздухом различное пневматическое оборудование. Двигатель модели закрывается специальным кожухом, который препятствует попаданию пыли и грязи, а также защищает от механических повреждений. Специальная опора с прорезиненным наконечником придает компрессору устойчивое положение во время работы и сглаживает вибрации