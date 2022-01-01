Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD
Арт. О00000033874
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр, защита от перегрузок
- Компрессор с прямой передачей Кратон AC-260-24-DD 3 01 01 033 применяется на строительной площадке, гараже, на даче, а также в автомастерской для снабжения сжатым воздухом различное пневматическое оборудование. Двигатель модели закрывается специальным кожухом, который препятствует попаданию пыли и грязи, а также защищает от механических повреждений. Специальная опора с прорезиненным наконечником придает компрессору устойчивое положение во время работы и сглаживает вибрации
Преимущества
- Качественное исполнение
- Антикоррозийное покрытие
- Долгий срок службы
- Номинальный ток - 7 А
- Однофазный асинхронный двигатель