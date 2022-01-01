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Кронштейн опора MeerPlast 20 мм, с креплением
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Крепления полипропиленовые
    Кронштейн опора MeerPlast 20 мм, с креплением
    Арт. X16913294
    Кронштейн опора MeerPlast 20 мм, с креплением

      Кронштейн опора MeerPlast 20 мм, с креплением

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913294

      Характеристики

      Производитель
      		MeerPlast
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		клипса
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кронштейн (опора) 20 с креплением используется для настенного монтажа полипропиленовых труб диаметром 20 мм. К бетонным стенам изделие крепиться с помощью анкерных болтов, к металлоконструкциям -  посредствам сварки.

        Преимущества

        • Простота в монтаже
        • Экологическая безопасность
        • Долговечность - срок службы не менее 25 лет