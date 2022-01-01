Кронштейн опора MeerPlast 20 мм, с креплением
Арт. X16913294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|клипса
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Материал
|полипропилен
- Кронштейн (опора) 20 с креплением используется для настенного монтажа полипропиленовых труб диаметром 20 мм. К бетонным стенам изделие крепиться с помощью анкерных болтов, к металлоконструкциям - посредствам сварки.
Преимущества
- Простота в монтаже
- Экологическая безопасность
- Долговечность - срок службы не менее 25 лет