Кронштейн опора MeerPlast 20 мм, с креплением

Преимущества

Простота в монтаже

Экологическая безопасность

Долговечность - срок службы не менее 25 лет

Кронштейн (опора) 20 с креплением используется для настенного монтажа полипропиленовых труб диаметром 20 мм. К бетонным стенам изделие крепиться с помощью анкерных болтов, к металлоконструкциям - посредствам сварки.