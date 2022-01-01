Опора с креп. Valfex 32/34

Преимущества

Надежность

Высокая прочность

Полипропиленовая одинарная опора предназначена для фиксации конструкции трубопроводов систем водоснабжения и отопления на стенах из разных строительных материалов, таких как гипсокартон, бетон, дерево и т.д. Конструкция получается максимально прочная и незаметная, вся система имеет приятный, аккуратный внешний вид.