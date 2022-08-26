Особенности и Преимущества:

Скорость вращения головки с лазером достигает 600 оборотов в минуту, что обеспечивает яркую и отчетливо видимую красную линию.

Управление функционалом ротационного лазерного нивелира CONDTROL Easy RotoLaser осуществляется с удобной и интуитивно понятной клавиатуры на корпусе.

Работа на расстоянии до 100 метров.

Низкое энергопотребление.

Возможность установки на штатив.

Высокий уровень пыле- и влагозащиты.

Автоматическая установка вертикали и горизонтали.

Регулировка скорости вращения головки 0/100/300/600 об/мин.

Сектор сканирования 10°/30°/60°.

Комплектация:

Лазерный нивелир - 1 шт. Детектор - 1 шт. Кронштейн крепления детектора - 1 шт. Штатив - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Кейс - 1 шт.

Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость диаметром до 100 метров (при работе с приемником). Скорость вращения головки с лазером регулируется и составляет 0/100/300/600 оборотов в минуту. Модель отличается низким энергопотреблением и простой управления. При желании имеется возможность установки на штатив с креплением 5/8".