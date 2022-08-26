Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
Арт. X30300032
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|161x129x150
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Напряжение питания, В
|1.5
- Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость диаметром до 100 метров (при работе с приемником). Скорость вращения головки с лазером регулируется и составляет 0/100/300/600 оборотов в минуту. Модель отличается низким энергопотреблением и простой управления. При желании имеется возможность установки на штатив с креплением 5/8".
Особенности и Преимущества:
- Скорость вращения головки с лазером достигает 600 оборотов в минуту, что обеспечивает яркую и отчетливо видимую красную линию.
- Управление функционалом ротационного лазерного нивелира CONDTROL Easy RotoLaser осуществляется с удобной и интуитивно понятной клавиатуры на корпусе.
- Работа на расстоянии до 100 метров.
- Низкое энергопотребление.
- Возможность установки на штатив.
- Высокий уровень пыле- и влагозащиты.
- Автоматическая установка вертикали и горизонтали.
- Регулировка скорости вращения головки 0/100/300/600 об/мин.
- Сектор сканирования 10°/30°/60°.
Комплектация:
- Лазерный нивелир - 1 шт.
- Детектор - 1 шт.
- Кронштейн крепления детектора - 1 шт.
- Штатив - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.