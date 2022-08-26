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Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
    Арт. X30300032
    5.0
    1
    Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
    Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
    Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
    Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
    Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
    Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
      Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
      Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
      Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
      Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
      Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser
      Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser

      Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300032
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		161x129x150
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ротационный лазерный нивелир CONDTROL Easy RotoLaser проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость диаметром до 100 метров (при работе с приемником). Скорость вращения головки с лазером регулируется и составляет 0/100/300/600 оборотов в минуту. Модель отличается низким энергопотреблением и простой управления. При желании имеется возможность установки на штатив с креплением 5/8".

        Особенности и Преимущества:

        • Скорость вращения головки с лазером достигает 600 оборотов в минуту, что обеспечивает яркую и отчетливо видимую красную линию.
        • Управление функционалом ротационного лазерного нивелира CONDTROL Easy RotoLaser осуществляется с удобной и интуитивно понятной клавиатуры на корпусе.
        • Работа на расстоянии до 100 метров.
        • Низкое энергопотребление.
        • Возможность установки на штатив.
        • Высокий уровень пыле- и влагозащиты.
        • Автоматическая установка вертикали и горизонтали.
        • Регулировка скорости вращения головки 0/100/300/600 об/мин.
        • Сектор сканирования 10°/30°/60°.

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир - 1 шт.
        2. Детектор - 1 шт.
        3. Кронштейн крепления детектора - 1 шт.
        4. Штатив - 1 шт.
        5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
        6. Кейс - 1 шт.