Лазерный уровень ADA 6D SERVOLINER

Особенности и преимущества:

Развертка лазерных лучей. Четкая, горизонтальная, круговая лазерная линия 360. ADA 6D Servoliner можно установить в любом месте. Горизонтальная линия проецируется по кругу (на 360 без прерывания), по всему периметру. Лазерная точка на горизонтальной линии позволит произвести разметку на большом расстоянии когда линию не видно. Для вертикальной разметки можно поочередно включать вертикальные лазерные линии. Все лазерные линии (вертикальные и горизонтальная) пересекаются между собой под углом 90°. Лазерный отвес поможет точно установить ADA 6D Servoliner GREEN на начальную точку на полу. Пересечение вертикальных линий на потолке дает возможность перенести точку отвеса, «на полу», строго вертикально вверх, «на потолок», с высокой точностью.

Высокоточное автоматическое выравнивание. Самая современная система управления сервоприводами позволяет выполнять работы с высочайшей точностью и не превышая погрешность в ±1 миллиметр на 10 метров. Сервоприводы работают и в качестве замка компенсатора при транспортировке - когда уровень выключен, компенсатор жестко закреплен внутри корпуса. С помощью сервоприводов, включив специальный режим, можно задавать необходимый наклон лазерных линий.

Противоударный корпус. Корпус ADA 6D Servoliner проектировался с учетом требований к профессиональным приборам для стройплощадок. Внешняя, мощная резиновая защита корпуса, внутренние ребра жесткости корпуса, элементы пыле-влаго защиты - максимально защищают прибор.

Поворотное основание. В основании корпуса расположена поворотная часть для плавного и точного наведения вертикальных линий. Ручкой плавной подстройки прибор поворачивается вправо-влево на 360° вокруг своей оси.

Режим работы с приемником. Приемник LR-60 обнаруживает лазерную линию на дистанции до 70 метров.

Литиевая батарея. В комплект ADA 6D Servoliner помимо батарейного отсека входит литиевый аккумулятор с зарядным устройством.

Крепление прибора на штатив. ADA 6D Servoliner можно установить на штатив или настенное крепление, при помощи резьбового соединения 5/8 дюйма на основании. Если регулировочные ножки поворотного основания мешают установке в комплект входит винт-удлинитель.

Транспортировочный кейс. Для хранения и транспортировки ADA 6D Servoliner комплектуется кейсом.

Лазерный уровень ADA 6D Servoliner – профессиональный лазерный уровень для использования в строительстве и ремонте. ADA 6D Servoliner прибор с поворотным основанием и комбинированной разверткой лазерных лучей: круговая горизонтальная плоскость 360°, лазерный отвес (точка), плюс перпендикулярные вертикальные плоскости.