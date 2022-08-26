Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO SET
Арт. X30300025
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|131x74x113
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLinerCombo SET может проецировать две лазерных линии, одна вертикальная другая горизонтальная и пять ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо). Нивелир имеет степень пылевлагозащиты IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. Нивелир имеет хорошую комплектацию - для выполнения широкого диапазона задач. Возможно построение отдельно вертикали и горизонтали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).
Особенности и Преимущества:
- Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLinerCombo SET имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
- Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
- Данный нивелир может заменить лазерные нивелиры с оптической схемой 4V4H.
- Работа при 0 градусов.
- Небольшой вес - для удобства транспортировки прибора.
- Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).
- Построение пяти ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).
- Разметка под углом 160 градусов.
- Большая комплектация - для выполнения широкого спектра задач.
Комплектация:
- Нивелир.
- Источники питания.
- Чехол.
- Штатив 50 см.
- Детектор.
- Универсальная струбцина.
- Мини-штатив с лимбом.
- Мишень.
- Очки для работы с лазером.