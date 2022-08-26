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Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO SET
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO SET
    Арт. X30300025
    5.0
    1
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO SET

      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO SET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300025
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		131x74x113
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLinerCombo SET может проецировать две лазерных линии, одна вертикальная другая горизонтальная и пять ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).  Нивелир имеет степень пылевлагозащиты IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. Нивелир имеет хорошую комплектацию - для выполнения широкого диапазона задач. Возможно построение отдельно вертикали и горизонтали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).

        Особенности и Преимущества:

        • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLinerCombo SET имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
        • Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
        • Данный нивелир может заменить лазерные нивелиры с оптической схемой 4V4H.
        • Работа при 0 градусов.
        • Небольшой вес - для удобства транспортировки прибора.
        • Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).
        • Построение пяти ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).
        • Разметка под углом 160 градусов.
        • Большая комплектация - для выполнения широкого спектра задач.

        Комплектация:

        1. Нивелир.
        2. Источники питания.
        3. Чехол.
        4. Штатив 50 см.
        5. Детектор.
        6. Универсальная струбцина.
        7. Мини-штатив с лимбом.
        8. Мишень.
        9. Очки для работы с лазером.