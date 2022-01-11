- Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Арт. О00000032639
- Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Арт. О00000032639
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|60
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|бесщеточный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317 используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ. Корпус длиной 165 мм обеспечивает удобство при эксплуатации в труднодоступных местах. Благодаря бесщеточному двигателю достигаются высокая мощность и производительность. Встроенная светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных местах. Металлический патрон надежно фиксирует оснастку.
Преимущества
- Указатель уровня заряда аккумулятора
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру
- Система защиты REDLINK от перегрузки в инструменте и аккумуляторе
- Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Кейс обеспечивает удобство при хранении и транспортировки