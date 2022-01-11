Преимущества

Указатель уровня заряда аккумулятора

2 аккумулятора - для продолжительных работ

60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру

Система защиты REDLINK от перегрузки в инструменте и аккумуляторе

Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров

Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень

Кейс обеспечивает удобство при хранении и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317 используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ. Корпус длиной 165 мм обеспечивает удобство при эксплуатации в труднодоступных местах. Благодаря бесщеточному двигателю достигаются высокая мощность и производительность. Встроенная светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных местах. Металлический патрон надежно фиксирует оснастку.