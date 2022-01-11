Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
5.0
1
30 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Арт. О00000032639
5.0
1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
30 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032639
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
60
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
30 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLDD-202C 4933464317 используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ. Корпус длиной 165 мм обеспечивает удобство при эксплуатации в труднодоступных местах. Благодаря бесщеточному двигателю достигаются высокая мощность и производительность. Встроенная светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных местах. Металлический патрон надежно фиксирует оснастку.

    Преимущества

    • Указатель уровня заряда аккумулятора
    • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
    • 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру
    • Система защиты REDLINK от перегрузки в инструменте и аккумуляторе
    • Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
    • Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
    • Кейс обеспечивает удобство при хранении и транспортировки