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Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт.
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Наборы стамесок
    Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт.
    Арт. jet_1126
    Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт.

      Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1126

      Характеристики

      Производитель
      		Kirschen
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		6
      Набор
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт. поставляется в специальном деревянном чемодане, для удобного хранения и транспортировки. Каждый инструмент обладает высокими режущими качествами, что обеспечивает профессиональный результат. Лезвия стамесок остро заточены и отполированы. Удобная рукоятка выполнена из граба, что определяет комфортное выполнение работ. Набор используется для создания отверстий, углублений и пазов в деревянных заготовках из различных пород деревьев.

        Преимущества

        •  Рабочее полотно изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза
        • Рукоятка каждой стамески имеет удобную форму. Она имеет двухкомпонентную структуру, что обеспечивает надежный захват инструмента