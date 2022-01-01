Преимущества

Рабочее полотно изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза

Рукоятка каждой стамески имеет удобную форму. Она имеет двухкомпонентную структуру, что обеспечивает надежный захват инструмента



Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт. поставляется в специальном деревянном чемодане, для удобного хранения и транспортировки. Каждый инструмент обладает высокими режущими качествами, что обеспечивает профессиональный результат. Лезвия стамесок остро заточены и отполированы. Удобная рукоятка выполнена из граба, что определяет комфортное выполнение работ. Набор используется для создания отверстий, углублений и пазов в деревянных заготовках из различных пород деревьев.