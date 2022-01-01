Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт.
Арт. jet_1126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|6
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Набор
|Да
- Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт. поставляется в специальном деревянном чемодане, для удобного хранения и транспортировки. Каждый инструмент обладает высокими режущими качествами, что обеспечивает профессиональный результат. Лезвия стамесок остро заточены и отполированы. Удобная рукоятка выполнена из граба, что определяет комфортное выполнение работ. Набор используется для создания отверстий, углублений и пазов в деревянных заготовках из различных пород деревьев.
Преимущества
- Рабочее полотно изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза
- Рукоятка каждой стамески имеет удобную форму. Она имеет двухкомпонентную структуру, что обеспечивает надежный захват инструмента