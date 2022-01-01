Набор стамесок Kirschen KR-1101000 - состоит из шести инструментов, обладающих оптимальной шириной лезвия от 6 до 26 мм. Каждое изделие из набора имеет прочную и надежную конструкцию, так как куется вручную и проходит и точный электронный контроль, что обеспечивает высокий уровень качества. Благодаря не большим размерам и малому весу, стамесками легко и удобно работать, даже в стесненных условиях.

Преимущества