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Набор стамесок Kirschen KR-1101000
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Наборы стамесок
    Набор стамесок Kirschen KR-1101000
    Арт. jet_785
    Набор стамесок Kirschen KR-1101000

      Набор стамесок Kirschen KR-1101000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_785

      Характеристики

      Производитель
      		Kirschen
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		6
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор стамесок Kirschen KR-1101000 - состоит из шести инструментов, обладающих оптимальной шириной лезвия от 6 до 26 мм. Каждое изделие из набора имеет прочную и надежную конструкцию, так как куется вручную и проходит и точный электронный контроль, что обеспечивает высокий уровень качества. Благодаря не большим размерам и малому весу, стамесками легко и удобно работать, даже в стесненных условиях.

        Преимущества

        • Рабочее полотно изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза
        • Рукоятка каждой стамески имеет удобную форму. Она выполнена из граба, отличается высокой прочностью и долговечностью
        • Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в специальной деревянной коробке