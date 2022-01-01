Набор стамесок Kirschen KR-1101000
Арт. jet_785
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|6
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Набор
|Да
Набор стамесок Kirschen KR-1101000 - состоит из шести инструментов, обладающих оптимальной шириной лезвия от 6 до 26 мм. Каждое изделие из набора имеет прочную и надежную конструкцию, так как куется вручную и проходит и точный электронный контроль, что обеспечивает высокий уровень качества. Благодаря не большим размерам и малому весу, стамесками легко и удобно работать, даже в стесненных условиях.
Преимущества
- Рабочее полотно изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза
- Рукоятка каждой стамески имеет удобную форму. Она выполнена из граба, отличается высокой прочностью и долговечностью
- Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в специальной деревянной коробке