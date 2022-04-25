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Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)
    Арт. X1317120516
    5.0
    2
    Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)
    Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)
    Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)
      Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)
      Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)
      Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)

      Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120516
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Длина, мм
      		102
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Насадка режущая предназначена для обработки мягких рулонных и листовых материалов с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: резка пенопласта, минеральной ваты, картона, напольных покрытий, кожи, резины, расшивка швов, удаление герметика, изоляционных материалов и уплотнений в окнах. Полотно насадки изготовлено из нержавеющей инструментальной стали. Обоюдоострое лезвие.