Насадка для МФИ по резине и линолеуму Практика 240-386 (102 мм)

Насадка режущая предназначена для обработки мягких рулонных и листовых материалов с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: резка пенопласта, минеральной ваты, картона, напольных покрытий, кожи, резины, расшивка швов, удаление герметика, изоляционных материалов и уплотнений в окнах. Полотно насадки изготовлено из нержавеющей инструментальной стали. Обоюдоострое лезвие.