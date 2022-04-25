Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-133 (44 мм)

Насадка для МФИ ПРАКТИКА режущая Т-образная, HCS, по дереву, 44 мм, мелкий зуб предназначена для обработки дерева, фанеры, пластиков, листов ГКЛ с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: выборка пазов для установки замков и фурнитуры на глубину до 65мм, отрезание доски и бруса, пластиковых труб в труднодоступных местах, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание различных проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки, электро-установочные изделия.