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Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-133 (44 мм)
5.0
2
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Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-133 (44 мм)
    Арт. X1317120526
    5.0
    2
    Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-133 (44 мм)
    Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-133 (44 мм)
      Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-133 (44 мм)
      Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-133 (44 мм)

      Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-133 (44 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120526
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Назначение по материалу
      		дерево
      Ширина, мм
      		44
      Длина, мм
      		55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Насадка для МФИ ПРАКТИКА режущая Т-образная, HCS, по дереву, 44 мм, мелкий зуб предназначена для обработки дерева, фанеры, пластиков, листов ГКЛ с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: выборка пазов для установки замков и фурнитуры на глубину до 65мм, отрезание доски и бруса, пластиковых труб в труднодоступных местах, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание различных проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки, электро-установочные изделия. 