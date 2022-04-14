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Шлифовальная насадка DREMEL 997 2.615.099.7JA (6,4 мм)
5.0
2
520 ₽
Насадки для граверов
    Шлифовальная насадка DREMEL 997 2.615.099.7JA (6,4 мм)
    Арт. X1319051725
    5.0
    2
    Шлифовальная насадка DREMEL 997 2.615.099.7JA (6,4 мм)

      Шлифовальная насадка DREMEL 997 2.615.099.7JA (6,4 мм)

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051725
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		25000
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.099.7JA Dremel 997. Шлифовальная насадка в форме конуса со скругленным концом, изготовленная из оксида алюминия. Используется при обработке металлов, отливок, сварных соединений, заклепок и мест, пораженных коррозией. Идеальна для заточки, удаления заусенцев, а также для выполнения шлифовальных работ общего назначения по большинству материалов.