Шлифовальная насадка DREMEL 997 2.615.099.7JA (6,4 мм)

2.615.099.7JA Dremel 997. Шлифовальная насадка в форме конуса со скругленным концом, изготовленная из оксида алюминия. Используется при обработке металлов, отливок, сварных соединений, заклепок и мест, пораженных коррозией. Идеальна для заточки, удаления заусенцев, а также для выполнения шлифовальных работ общего назначения по большинству материалов.