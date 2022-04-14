Шлифовальная насадка DREMEL 997 2.615.099.7JA (6,4 мм)
Арт. X1319051725
Характеристики
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Производитель
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|25000
- 2.615.099.7JA Dremel 997. Шлифовальная насадка в форме конуса со скругленным концом, изготовленная из оксида алюминия. Используется при обработке металлов, отливок, сварных соединений, заклепок и мест, пораженных коррозией. Идеальна для заточки, удаления заусенцев, а также для выполнения шлифовальных работ общего назначения по большинству материалов.