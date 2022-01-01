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Лопата-отвал Нева ЛО 005.19.0100-02
Найти аналог
Отвалы для уборки снега
    Лопата-отвал Нева ЛО 005.19.0100-02
    Арт. X190394418
    Лопата-отвал Нева ЛО 005.19.0100-02
    Лопата-отвал Нева ЛО 005.19.0100-02
      Лопата-отвал Нева ЛО 005.19.0100-02
      Лопата-отвал Нева ЛО 005.19.0100-02

      Лопата-отвал Нева ЛО 005.19.0100-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190394418

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		отвал
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Ковш для мотоблока Нева используется для очистки асфальтовых, плиточных, песчаных и иных поверхностей от мусора, а также для уборки больших снежных сугробов в местах их нежелательного скопления. Навесной нож выполнен из твердого пластмассового сырья, упрочненного специальной формы каркасом и ребрами жесткости, а на кромке имеет резиновую пластину, которая эффективна для соскребания льда и прилипших сорных частиц. Ковш способен поворачиваться в обе стороны на угол более двадцати градусов, чтобы обеспечить равномерное очищение. Это усиленный прибор, за один проход расчищающий область до девяноста сантиметров шириной, поэтому купить нож ННМ будет полезно для уборки на больших территориях, и для выравнивания насыпного покрытия.

        Преимущества:

        • Функциональность
        • Износостойкость
        • Эффективность
        • Удобство
        • Практичность