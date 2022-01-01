Лопата-отвал Нева ЛО 005.19.0100-02

Преимущества:

Функциональность

Износостойкость

Эффективность

Удобство

Практичность

Ковш для мотоблока Нева используется для очистки асфальтовых, плиточных, песчаных и иных поверхностей от мусора, а также для уборки больших снежных сугробов в местах их нежелательного скопления. Навесной нож выполнен из твердого пластмассового сырья, упрочненного специальной формы каркасом и ребрами жесткости, а на кромке имеет резиновую пластину, которая эффективна для соскребания льда и прилипших сорных частиц. Ковш способен поворачиваться в обе стороны на угол более двадцати градусов, чтобы обеспечить равномерное очищение. Это усиленный прибор, за один проход расчищающий область до девяноста сантиметров шириной, поэтому купить нож ННМ будет полезно для уборки на больших территориях, и для выравнивания насыпного покрытия.