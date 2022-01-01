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Ножи д/эл.рубанка ЭНКОР НSS 82*5.5*1.2 23900
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Ножи для электрических рубанков
Ножи д/эл.рубанка ЭНКОР НSS 82*5.5*1.2 23900
Ножи для электрических рубанков
Ножи д/эл.рубанка ЭНКОР НSS 82*5.5*1.2 23900
Арт. Х130949
Ножи д/эл.рубанка ЭНКОР НSS 82*5.5*1.2 23900
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Нет в наличии
Арт. Х130949
Характеристики
Производитель
Тип комплектующего
нож для рубанка
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Два твердосплавных ножа Энкор 23900 для элекрорубанков. Размеры 82х5,5х1,2 мм.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы