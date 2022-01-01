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Ножи для рубанка Атака 82*29*3 TCT 2шт.
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Ножи для электрических рубанков
    Ножи для рубанка Атака 82*29*3 TCT 2шт.
    Арт. Х130927

      Ножи для рубанка Атака 82*29*3 TCT 2шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130927

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножи для электрорубанков Атака подходят для большинства моделей рубанков в быту и на производственных предприятиях. 

        Преимущества

        • Ножи Атака обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия
        • Подходит для большинства моделей электрорубанков
        • Данный нож является двусторонним
        • Изготовлен из твердого сплава ТСТ, обеспечивающего достижение идеально ровной поверхности даже в твердых породах дерева
        • Обладает повышенным ресурсом работы
        • Допускает многоразовую заточку лезвия
        • В упаковке 2 шт