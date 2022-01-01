Ножи для рубанка Атака 82*29*3 TCT 2шт.

Ножи для электрорубанков Атака подходят для большинства моделей рубанков в быту и на производственных предприятиях.
Преимущества
- Ножи Атака обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия
- Подходит для большинства моделей электрорубанков
- Данный нож является двусторонним
- Изготовлен из твердого сплава ТСТ, обеспечивающего достижение идеально ровной поверхности даже в твердых породах дерева
- Обладает повышенным ресурсом работы
- Допускает многоразовую заточку лезвия
- В упаковке 2 шт