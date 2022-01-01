Ножи для рубанка Атака 82*29*3 TCT 2шт.

Преимущества

Ножи Атака обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия

Подходит для большинства моделей электрорубанков

Данный нож является двусторонним

Изготовлен из твердого сплава ТСТ, обеспечивающего достижение идеально ровной поверхности даже в твердых породах дерева

Обладает повышенным ресурсом работы

Допускает многоразовую заточку лезвия

В упаковке 2 шт

Ножи для электрорубанков Атака подходят для большинства моделей рубанков в быту и на производственных предприятиях.