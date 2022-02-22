Ножи для рубанка Атака HSS (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692540
Арт. Х130937
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|нож для рубанка
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Количество предметов, шт
|2
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Вес, кг
|0.02
Ножи Атака 1692540 подходят для большинства моделей электрорубанков в быту и на производственных предприятиях. Ножи Атака обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия. Нож изготовлен из быстрорежущей стали HSS, обеспечивающей достижение идеально ровной поверхности в мягких породах древесины. Обладает длительным ресурсом работы. Данный расходный материал является одноразовым - при затуплении утилизируется.