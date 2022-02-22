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Ножи для рубанка Атака HSS (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692540
5.0
2
Найти аналог
Ножи для электрических рубанков
    Ножи для рубанка Атака HSS (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692540
    Арт. Х130937
    5.0
    2
    Ножи для рубанка Атака HSS (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692540

      Ножи для рубанка Атака HSS (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692540

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130937
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Вес, кг
      		0.02
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ножи Атака 1692540 подходят для большинства моделей электрорубанков в быту и на производственных предприятиях. Ножи Атака обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия. Нож изготовлен из быстрорежущей стали HSS, обеспечивающей достижение идеально ровной поверхности в мягких породах древесины. Обладает длительным ресурсом работы. Данный расходный материал является одноразовым - при затуплении утилизируется.