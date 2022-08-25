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Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм
5.0
1
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Ножницы по металлу
    Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм
    Арт. Ю00000017666
    5.0
    1
    Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм
    Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм
    Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм
      Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм
      Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм
      Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм

      Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000017666
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы по твердому металлу, двойная рычажная передача, Cr-Mo, титановое покрытие, двухкомпонентная ручка, прямые, 250мм KRAFTOOL TITAN 2327-S - ручной режущий инструмент с усиленными губками из хромомолибденовой стали и титановым покрытием.

        Преимущества

        • Модель обеспечивает ровный и чистый рез листового металла повышенной твердости
        • Эргономичные рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала, обладают нескользящими свойствами