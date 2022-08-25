Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм

Преимущества

Модель обеспечивает ровный и чистый рез листового металла повышенной твердости



Эргономичные рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала, обладают нескользящими свойствами



Ножницы по твердому металлу, двойная рычажная передача, Cr-Mo, титановое покрытие, двухкомпонентная ручка, прямые, 250мм KRAFTOOL TITAN 2327-S - ручной режущий инструмент с усиленными губками из хромомолибденовой стали и титановым покрытием.