Ножницы по твердому металлу Kraftool 2327-S, 250 мм
Арт. Ю00000017666
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|прямой
|
Материал губок
|хромомолибденовая сталь
- Ножницы по твердому металлу, двойная рычажная передача, Cr-Mo, титановое покрытие, двухкомпонентная ручка, прямые, 250мм KRAFTOOL TITAN 2327-S - ручной режущий инструмент с усиленными губками из хромомолибденовой стали и титановым покрытием.
Преимущества
- Модель обеспечивает ровный и чистый рез листового металла повышенной твердости
- Эргономичные рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала, обладают нескользящими свойствами
- Модель обеспечивает ровный и чистый рез листового металла повышенной твердости