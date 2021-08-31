Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"

Преимущества

Длительный срок службы

Простота конструкции

Легкость использования

Длинное рабочее полотно

Высокая прочность

Надежность

Износоустойчивость

Ножовка по газобетону 1/6/24 Энкор Ворон 9847 представляет собой специализированный ручной инструмент, предназначенный для работ по газобетону. Ножовка прочна и удобна в использовании. Она оснащена стальным полотном, толщина которого больше, чем в ножовках для дерева, а также удобной пластиковой ручкой со специальной вставкой черного цвета. В носовой части полотна есть отверстие для возможности подвесного хранения