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Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
5.0
1
Найти аналог
Ножовки по пенобетону
    Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
    Арт. X1319190745
    5.0
    1
    Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
    Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
    Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
    Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
      Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
      Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
      Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
      Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"

      Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1319190745
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по пенобетону
      Длина лезвия, мм
      		670
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка по газобетону 1/6/24 Энкор Ворон 9847 представляет собой специализированный ручной инструмент, предназначенный для работ по газобетону. Ножовка прочна и удобна в использовании. Она оснащена стальным полотном, толщина которого больше, чем в ножовках для дерева, а также удобной пластиковой ручкой со специальной вставкой черного цвета. В носовой части полотна есть отверстие для возможности подвесного хранения

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Простота конструкции
        • Легкость использования
        • Длинное рабочее полотно
        • Высокая прочность
        • Надежность
        • Износоустойчивость