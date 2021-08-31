Ножовка по газобетону ЭНКОР 9847 "Ворон"
Арт. X1319190745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по пенобетону
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Длина лезвия, мм
|670
- Ножовка по газобетону 1/6/24 Энкор Ворон 9847 представляет собой специализированный ручной инструмент, предназначенный для работ по газобетону. Ножовка прочна и удобна в использовании. Она оснащена стальным полотном, толщина которого больше, чем в ножовках для дерева, а также удобной пластиковой ручкой со специальной вставкой черного цвета. В носовой части полотна есть отверстие для возможности подвесного хранения
Преимущества
- Длительный срок службы
- Простота конструкции
- Легкость использования
- Длинное рабочее полотно
- Высокая прочность
- Надежность
- Износоустойчивость