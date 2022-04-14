Преимущества

Изготовлен из высококачественного твердосплавного материала

Прочность

Продолжительный срок службы

Отрезной круг по камню Dremel DSM520 2.615.S52.0JA служит для применения совместно с многофункциональным инструментом Dremel. Предназначен для прямых и погружных пропилов в бетоне и т.д.