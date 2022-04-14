Отрезной круг по камню Dremel DSM520 2.615.S52.0JA
Арт. X13190517108
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Швейцария
|
Родина бренда
|США
|
Тип комплектующего
|насадка для гравера
|
Количество предметов, шт
|1
- Отрезной круг по камню Dremel DSM520 2.615.S52.0JA служит для применения совместно с многофункциональным инструментом Dremel. Предназначен для прямых и погружных пропилов в бетоне и т.д.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного твердосплавного материала
- Прочность
- Продолжительный срок службы