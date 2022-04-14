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Отрезной круг по камню Dremel DSM520 2.615.S52.0JA
4.0
1
Найти аналог
Насадки для граверов
    Отрезной круг по камню Dremel DSM520 2.615.S52.0JA
    Арт. X13190517108
    4.0
    1
    Отрезной круг по камню Dremel DSM520 2.615.S52.0JA

      Отрезной круг по камню Dremel DSM520 2.615.S52.0JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13190517108
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		насадка для гравера
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной круг по камню Dremel DSM520 2.615.S52.0JA служит для применения совместно с многофункциональным инструментом Dremel. Предназначен для прямых и погружных пропилов в бетоне и т.д. 

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественного твердосплавного материала
        • Прочность
        • Продолжительный срок службы