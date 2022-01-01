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Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100
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Отвалы для уборки снега
    Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100
    Арт. champion_2759
    Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100

      Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2759

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Тип навесного оборудования
      		отвал
      Количество предметов, шт
      		1
      Высота, мм
      		395
      Длина, мм
      		361
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвал для машины подметально-уборочной Champion GS50100 - большой металлический ковш для уборки снега с дорожных покрытий и широких алей. Толщина листа составляет 3 мм, а специальный покрасочный состав предотвращает появление коррозии и разрушение реагентами.

        Преимущества:


        • Отвал оборудован полосой для бережной уборки
        • Полоса выполнена из полиэтилена низкого давления и может меняться при износе на запасную
        • Крепление полосы осуществляется болтовыми соединениями