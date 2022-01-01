Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100
Арт. champion_2759
Характеристики
|
Производитель
|
Тип навесного оборудования
|отвал
|
Количество предметов, шт
|1
|
Высота, мм
|395
|
Длина, мм
|361
- Отвал для машины подметально-уборочной Champion GS50100 - большой металлический ковш для уборки снега с дорожных покрытий и широких алей. Толщина листа составляет 3 мм, а специальный покрасочный состав предотвращает появление коррозии и разрушение реагентами.
Преимущества:
- Отвал оборудован полосой для бережной уборки
- Полоса выполнена из полиэтилена низкого давления и может меняться при износе на запасную
- Крепление полосы осуществляется болтовыми соединениями