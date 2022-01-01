Преимущества:

Отвал оборудован полосой для бережной уборки

Полоса выполнена из полиэтилена низкого давления и может меняться при износе на запасную

Крепление полосы осуществляется болтовыми соединениями

Отвал для машины подметально-уборочной Champion GS50100 - большой металлический ковш для уборки снега с дорожных покрытий и широких алей. Толщина листа составляет 3 мм, а специальный покрасочный состав предотвращает появление коррозии и разрушение реагентами.