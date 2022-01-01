Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5080
Арт. champion_2758
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип навесного оборудования
|отвал
|
Количество предметов, шт
|1
- Отвал для подметально-уборочной машины Champion GS5080 - позволяет сдвигать снежныю массу, формируя ее в большие кучи для дальнейшего вывоза или хранения.
Преимущества:
- Корпус отвала изготовлен из стали обработанной специальной антикоррозионной краской, способной противостоять реагентам
- На ноже отвале закреплена полоса безопасности из специального полиэтилена специального давления
- Полоса безопасности сменная, закрепленная на болтовых соединениях, позволяет осуществлять бережную уборку снежной массы с плиточных покрытий без боязни их повреждения