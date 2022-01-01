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Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5080
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Отвалы для уборки снега
    Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5080
    Арт. champion_2758
    Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5080

      Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5080

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2758

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		отвал
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отвал для подметально-уборочной машины Champion GS5080 - позволяет сдвигать снежныю массу, формируя ее в большие кучи для дальнейшего вывоза или хранения.

        Преимущества:

        • Корпус отвала изготовлен из стали обработанной специальной антикоррозионной краской, способной противостоять реагентам
        • На ноже отвале закреплена полоса безопасности из специального полиэтилена специального давления
        • Полоса безопасности сменная, закрепленная на болтовых соединениях, позволяет осуществлять бережную уборку снежной массы с плиточных покрытий без боязни их повреждения