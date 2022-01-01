Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5080

Преимущества:

Корпус отвала изготовлен из стали обработанной специальной антикоррозионной краской, способной противостоять реагентам

На ноже отвале закреплена полоса безопасности из специального полиэтилена специального давления

Полоса безопасности сменная, закрепленная на болтовых соединениях, позволяет осуществлять бережную уборку снежной массы с плиточных покрытий без боязни их повреждения

Отвал для подметально-уборочной машины Champion GS5080 - позволяет сдвигать снежныю массу, формируя ее в большие кучи для дальнейшего вывоза или хранения.