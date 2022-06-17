Отвертка индикатор ТЕК 6877 18 (6874) используется в сфере электромонтажных работ. Отвертка быстро и точно определяет место, где есть напряжение переменного тока. Инструментом легко и удобно пользоваться за счет специальной формы ручки. Отвертка прослужит долгое время без поломок, так как ее стержень выполнен из прочного материала.



Преимущества