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Отвертка-индикатор ТЕК 6877-18 (6874)
4.5
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка-индикатор ТЕК 6877-18 (6874)
    Арт. О00000013275
    4.5
    2
    Отвертка-индикатор ТЕК 6877-18 (6874)

      Отвертка-индикатор ТЕК 6877-18 (6874)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013275
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ТЕК
      Родина бренда
      		Китай
      Индикатор
      		Да
      Вес, кг
      		0.05
      Габариты, мм
      		145x65x25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвертка индикатор ТЕК 6877 18 (6874) используется в сфере электромонтажных работ. Отвертка быстро и точно определяет место, где есть напряжение переменного тока. Инструментом легко и удобно пользоваться за счет специальной формы ручки. Отвертка прослужит долгое время без поломок, так как ее стержень выполнен из прочного материала.

        Преимущества

        • Материал рукоятки - пластик
        • Тип наконечника - прямой
        • Диэлектрическое покрытие
        • Неоновая индикация