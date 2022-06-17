Отвертка-индикатор ТЕК 6877-18 (6874)
Арт. О00000013275
Характеристики
|
Производитель
|ТЕК
|
Родина бренда
|Китай
|
Индикатор
|Да
|
Вес, кг
|0.05
|
Габариты, мм
|145x65x25
- Отвертка индикатор ТЕК 6877 18 (6874) используется в сфере электромонтажных работ. Отвертка быстро и точно определяет место, где есть напряжение переменного тока. Инструментом легко и удобно пользоваться за счет специальной формы ручки. Отвертка прослужит долгое время без поломок, так как ее стержень выполнен из прочного материала.
Преимущества
- Материал рукоятки - пластик
- Тип наконечника - прямой
- Диэлектрическое покрытие
- Неоновая индикация