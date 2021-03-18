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Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
3.9
7
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
    Арт. О00000026662
    3.9
    7
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026662
      3.9
      7

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 14.4-D1 снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена рабочих насадок производится мгновенно. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. В комплекте идут 2 Li-lon батареи, которые не имеют эффекта памяти, защищены от полной разрядки, перегрева и перегрузки.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса
        • 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Двойная изоляция
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. СТАНДАРТ PSR 14.4-D1