Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1
Арт. О00000026662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|26
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 14.4-D1 снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена рабочих насадок производится мгновенно. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. В комплекте идут 2 Li-lon батареи, которые не имеют эффекта памяти, защищены от полной разрядки, перегрева и перегрузки.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса
- 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Двойная изоляция
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. СТАНДАРТ PSR 14.4-D1