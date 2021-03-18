Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 14.4-D1

Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 14.4-D1 снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена рабочих насадок производится мгновенно. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. В комплекте идут 2 Li-lon батареи, которые не имеют эффекта памяти, защищены от полной разрядки, перегрева и перегрузки.

Преимущества