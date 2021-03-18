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Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
3.9
11
5 390 ₽
5 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
    Арт. О00000026748
    3.9
    11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C

      • -600 ₽
      5 390 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026748
      3.9
      11

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -600 ₽
      5 390 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PSR 20-C снабжена быстрозажимым патроном, что обеспечивает быструю и удобную замену оснастки. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Встроенная подсветка позволяет работать в темное время суток или при плохом освещении. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса
        • 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PSR 20-C