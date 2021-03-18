Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C
Арт. О00000026748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PSR 20-C снабжена быстрозажимым патроном, что обеспечивает быструю и удобную замену оснастки. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Встроенная подсветка позволяет работать в темное время суток или при плохом освещении. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса
- 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PSR 20-C