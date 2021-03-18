Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR 20-C

Преимущества

Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса

18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PSR 20-C

Дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PSR 20-C снабжена быстрозажимым патроном, что обеспечивает быструю и удобную замену оснастки. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Встроенная подсветка позволяет работать в темное время суток или при плохом освещении. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.