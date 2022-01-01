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Патрубок Makita шлиф плиты 416368-8
Найти аналог
Для прочей техники
    Патрубок Makita шлиф плиты 416368-8
    Арт. X3872038634
    Патрубок Makita шлиф плиты 416368-8

      Патрубок Makita шлиф плиты 416368-8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3872038634

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Габариты, мм
      		80x80x40
      Вес, кг
      		0.05
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы