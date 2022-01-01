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Патрубок Makita шлиф плиты 416368-8
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Патрубок Makita шлиф плиты 416368-8
Для прочей техники
Патрубок Makita шлиф плиты 416368-8
Арт. X3872038634
Патрубок Makita шлиф плиты 416368-8
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Нет в наличии
Арт. X3872038634
Характеристики
Производитель
Габариты, мм
80x80x40
Вес, кг
0.05
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Переходник угловой Makita 416368-8 подходит для рубанков модели KP0800, BKP180, BKP140.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы