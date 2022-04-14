Садовые нейлоновые перчатки с прозрачным нитрилом 3008, мультицвет, размер 8 (пара)

Преимущества

Оригинальная расцветка

Перчатки соответствуют стандарту EN 388, Cat 1

Данные СЗР обладает высокими показателями механической защиты

Комфортны при длительном ношении

Перчатки гарантируют плотное прилегание

Применение перчаток нейлоновых, облитых прозрачным нитрилом обеспечит высокую степень защиты при сохранении тактильной чувствительности пальцев

Перчатки нейлоновые, 13 g., облитые прозрачным нитрилом. Садовые, цветные в ассортименте. СЗР связаны вязкой «кругового» типа (1 дюйм = 13 петель) из нити 100% нейлона. Данное средство защиты рук – идеальный вариант для работы в саду и огороде. Перчатки незаменимы при выполнении целого ряда работ на приусадебном участке. СЗР защитит кожу рук от загрязнения во время работы с комнатными растениями, на «балконных» высадках и т.п.