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Нейлоновые белые перчатки с полиуретановым покрытием 13222, размер 10 (пара)
5.0
1
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Перчатки трикотажные
    Нейлоновые белые перчатки с полиуретановым покрытием 13222, размер 10 (пара)
    Арт. X132804153
    5.0
    1
    Нейлоновые белые перчатки с полиуретановым покрытием 13222, размер 10 (пара)
    Нейлоновые белые перчатки с полиуретановым покрытием 13222, размер 10 (пара)
      Нейлоновые белые перчатки с полиуретановым покрытием 13222, размер 10 (пара)
      Нейлоновые белые перчатки с полиуретановым покрытием 13222, размер 10 (пара)

      Нейлоновые белые перчатки с полиуретановым покрытием 13222, размер 10 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804153
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Safety System
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для монтажных работ, для точных работ, хозяйственные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нейлоновые перчатки представляют собой средство индивидуальной защиты от грязи, пыли, мелких частиц, а также образования потертостей и мозолей.

        Преимущества

        • За счет материала обеспечивается чувствительность. Это позволяет выполнять в них работы, требующие точности и концентрации
        • Изделия тонкие и эластичные, оптимально подходят для работы с непрочными деталями малых габаритов
        • Не оставляют после себя ворс
        • Полиуретановое покрытие на ладони делает их надежными
        • Рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию
        • Манжеты перчаток нейлон с полиуретановым покрытием укомплектованы эластичной резинкой, поэтому хорошо сидят на руке
        • Предназначены для многократной повседневной эксплуатации