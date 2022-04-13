Нейлоновые белые перчатки с полиуретановым покрытием 13222, размер 10 (пара)

Преимущества

За счет материала обеспечивается чувствительность. Это позволяет выполнять в них работы, требующие точности и концентрации

Изделия тонкие и эластичные, оптимально подходят для работы с непрочными деталями малых габаритов

Не оставляют после себя ворс

Полиуретановое покрытие на ладони делает их надежными

Рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию

Манжеты перчаток нейлон с полиуретановым покрытием укомплектованы эластичной резинкой, поэтому хорошо сидят на руке

Предназначены для многократной повседневной эксплуатации

Нейлоновые перчатки представляют собой средство индивидуальной защиты от грязи, пыли, мелких частиц, а также образования потертостей и мозолей.