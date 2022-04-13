Нейлоновые белые перчатки с полиуретановым покрытием 13222, размер 10 (пара)
Арт. X132804153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для монтажных работ, для точных работ, хозяйственные
- Нейлоновые перчатки представляют собой средство индивидуальной защиты от грязи, пыли, мелких частиц, а также образования потертостей и мозолей.
Преимущества
- За счет материала обеспечивается чувствительность. Это позволяет выполнять в них работы, требующие точности и концентрации
- Изделия тонкие и эластичные, оптимально подходят для работы с непрочными деталями малых габаритов
- Не оставляют после себя ворс
- Полиуретановое покрытие на ладони делает их надежными
- Рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию
- Манжеты перчаток нейлон с полиуретановым покрытием укомплектованы эластичной резинкой, поэтому хорошо сидят на руке
- Предназначены для многократной повседневной эксплуатации