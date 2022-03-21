Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм
Арт. X13171579
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Швейцария
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип комплектующего
|насадка для МФИ
|
Количество предметов, шт
|1
- Сегментированное пильное полотно HM-RIFF может быть использовано для фрезерования швов в настенной и напольной керамической плитке. Фрезерование небольших проёмов в мягкой настенной плитке. Фрезерование пазов в пористом бетоне для прокладки кабелей и труб под штукатуркой