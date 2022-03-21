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Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм
    Арт. X13171579
    5.0
    2
    Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм
    Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм
    Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм
      Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм
      Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм
      Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм

      Пильное полотно для GOP Bosch HM-RIFF 10.8 2.608.661.642, 85 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171579
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сегментированное пильное полотно HM-RIFF может быть использовано для фрезерования швов в настенной и напольной керамической плитке. Фрезерование небольших проёмов в мягкой настенной плитке. Фрезерование пазов в пористом бетоне для прокладки кабелей и труб под штукатуркой