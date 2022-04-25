Пистолет 167А антикор. бс

Преимущества

Используется для нанесения антикоррозийных, звукоизоляционных и прочих вязких составов

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Антикоррозийный пистолет GAV 167 А 26561 предназначен для нанесения антикоррозийных, звукоизоляционных и прочих вязких составов. Модель поставляется без бачка, имеет патрубок и крепление под стандартные евробаллоны. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом, а также способностью длительной работы без перерывов.