Пескоструйный пистолет Gav 166 В 26560
Арт. Ю00000026851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Подача абразива
|трубка
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Класс
|профессиональный
- Пескоструйный пистолет GAV 166 В 26560 используется для обработки и зачистки различных поверхностей. Он снабжен рапид соединением, что позволяет подключать и снимать шланг для подачи воздуха гораздо быстрее, чем при других типах соединений. Максимальное рабочее давление, с которым работает модель, составляет 8 атмосфер, что обеспечивает высокую производительность.
Преимущества
- Рапид-соединение позволяет быстро и легко присоединять и снимать шланги для подачи воздуха
- Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается
- Имеется крючок для хранения инструмента в подвешенном состоянии
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества