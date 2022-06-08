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Пескоструйный пистолет Gav 166 В 26560
5.0
2
Найти аналог
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пескоструйный пистолет Gav 166 В 26560
    Арт. Ю00000026851
    5.0
    2
    Пескоструйный пистолет Gav 166 В 26560
    Пескоструйный пистолет Gav 166 В 26560
      Пескоструйный пистолет Gav 166 В 26560
      Пескоструйный пистолет Gav 166 В 26560

      Пескоструйный пистолет Gav 166 В 26560

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000026851
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Подача абразива
      		трубка
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пескоструйный пистолет GAV 166 В 26560 используется для обработки и зачистки различных поверхностей. Он снабжен рапид соединением, что позволяет подключать и снимать шланг для подачи воздуха гораздо быстрее, чем при других типах соединений. Максимальное рабочее давление, с которым работает модель, составляет 8 атмосфер, что обеспечивает высокую производительность.

        Преимущества

        • Рапид-соединение позволяет быстро и легко присоединять и снимать шланги для подачи воздуха
        • Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается
        • Имеется крючок для хранения инструмента в подвешенном состоянии
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества