Плуг без сцепки Н 101300000
Арт. X19092182
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип навесного оборудования
|плуг
|
Количество предметов, шт
|1
- Плуг Н 01.01.30.00.00 ВРМЗ является навесным оборудованием к мотоблокам
- Weima WM 1050, Fermer FM 700 M, Кратон GM-6.5-1050
- Нева МБ-1,МБ-2,МБ-23,МБ-23СД,МБ-3
- Patriot Garden T 7,5/900 2FB PG Montana
- Patriot МБП-7.0/900, Patriot МБП-9.0/900
- Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada (мотоблочная навеска)
- Ока МБ-1, Фаворит МБ-3,МБ-4,МБ-5
- MasterYard Quatro Junior V2 65L TWK+ (мотоблочный вариант орудий) предназначен для вспашки почвы (крошения и оборота пахотного слоя)
Преимущества
- Рекомендуется использовать плуги на ранее обрабатываемых и лёгких почвах
- Используется с мотоблоками при наличии сцепки под кронштейн
- Наибольшая ширина захвата 22 см
- Наибольшая глубина вспашки 20 см