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Плуг без сцепки Н 101300000
5.0
2
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Плуги
    Плуг без сцепки Н 101300000
    Арт. X19092182
    5.0
    2
    Плуг без сцепки Н 101300000

      Плуг без сцепки Н 101300000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092182
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ВРМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плуг Н 01.01.30.00.00 ВРМЗ является навесным оборудованием к мотоблокам
        • Weima WM 1050, Fermer FM 700 M, Кратон GM-6.5-1050
        • Нева МБ-1,МБ-2,МБ-23,МБ-23СД,МБ-3 
        • Patriot Garden T 7,5/900 2FB PG Montana 
        • Patriot МБП-7.0/900, Patriot МБП-9.0/900 
        • Patriot Т 7,0/1000 2FB PG Nevada (мотоблочная навеска) 
        • Ока МБ-1, Фаворит МБ-3,МБ-4,МБ-5
        • MasterYard Quatro Junior V2 65L TWK+ (мотоблочный вариант орудий)  предназначен для вспашки почвы (крошения и оборота пахотного слоя)

        Преимущества

        • Рекомендуется использовать плуги на ранее обрабатываемых и лёгких почвах
        • Используется с мотоблоками при наличии сцепки под кронштейн
        • Наибольшая ширина захвата 22 см 
        • Наибольшая глубина вспашки 20 см