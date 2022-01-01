Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
Арт. Х130883236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|насадка для гравера
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Количество предметов, шт
|1
- Шарошка абразивная шлифовальная. Материал - карбид кремния (SiC) обладает наилучшими режущими свойствами при обработке минеральных материалов. Предназначена для обработки стекла, плитки, камня, стали, твердого пластика с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.
Преимущества
- цилиндрическая 16х50мм
- Материал - карбид кремния (SiC) обладает наилучшими режущими свойствами
- цилиндрическая 16х50мм