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Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
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Комплектующие для граверов
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
    Арт. Х130883236
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411

      Шарошка абразивная ПРАКТИКА (16х50мм) 641-411

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130883236

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		насадка для гравера
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шарошка абразивная шлифовальная. Материал - карбид кремния (SiC) обладает наилучшими режущими свойствами при обработке минеральных материалов. Предназначена для обработки стекла, плитки, камня, стали, твердого пластика с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.

        Преимущества

        • цилиндрическая 16х50мм
        • Материал - карбид кремния (SiC) обладает наилучшими режущими свойствами