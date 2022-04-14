Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532
Арт. X13190517118
Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532
Арт. X13190517118
Характеристики
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Производитель
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Назначение по материалу
|дерево
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
- 2.615.056.532 Dremel 565. Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву. Особенности и преимущества.
- Обеспечивает контролируемую резку самых разнообразных материалов.
- Легко присоединяется к инструменту Dremel.
- Легкое регулирование глубины при обработке материала толщиной до 19 мм.