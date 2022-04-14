Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532

Обеспечивает контролируемую резку самых разнообразных материалов.

Легко присоединяется к инструменту Dremel.

Легкое регулирование глубины при обработке материала толщиной до 19 мм.

2.615.056.532 Dremel 565. Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву. Особенности и преимущества.