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Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532
    Арт. X13190517118
    5.0
    2
    Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532
    Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532
      Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532
      Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532

      Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву DREMEL 3 CB 565 2.615.056.532

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13190517118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Назначение по материалу
      		дерево
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.056.532 Dremel 565. Направляющая для резки и фрезерования с набором фрез по дереву. Особенности и преимущества.
        • Обеспечивает контролируемую резку самых разнообразных материалов.
        • Легко присоединяется к инструменту Dremel.
        • Легкое регулирование глубины при обработке материала толщиной до 19 мм.