Гвоздодер шестигранный РемоКолор 41-0-032, с обрезиненной рукояткой, 600мм, d=16мм

Преимущества

Обрезиненная рукоятка обеспечит надежный хват инструмента, и предотвратит соскальзывание руки во время проведения работ

Г-образная форма гвоздодера обеспечит нужный угол для создания усилия, необходимого для работы

Гвоздодер - это инструмент длиной 600 мм, который предназначен для демонтажа деревянных изделий и построек.