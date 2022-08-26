Гвоздодер шестигранный РемоКолор 41-0-032, с обрезиненной рукояткой, 600мм, d=16мм
Арт. О00000033496
Гвоздодер шестигранный РемоКолор 41-0-032, с обрезиненной рукояткой, 600мм, d=16мм
Арт. О00000033496
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|лом-гвоздодер
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Длина, мм
|600
- Гвоздодер - это инструмент длиной 600 мм, который предназначен для демонтажа деревянных изделий и построек.
Преимущества
- Обрезиненная рукоятка обеспечит надежный хват инструмента, и предотвратит соскальзывание руки во время проведения работ
- Г-образная форма гвоздодера обеспечит нужный угол для создания усилия, необходимого для работы