Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гвоздодер шестигранный РемоКолор 41-0-032, с обрезиненной рукояткой, 600мм, d=16мм
5.0
1
Найти аналог
Гвоздодеры
    Гвоздодер шестигранный РемоКолор 41-0-032, с обрезиненной рукояткой, 600мм, d=16мм
    Арт. О00000033496
    5.0
    1
    Гвоздодер шестигранный РемоКолор 41-0-032, с обрезиненной рукояткой, 600мм, d=16мм

      Гвоздодер шестигранный РемоКолор 41-0-032, с обрезиненной рукояткой, 600мм, d=16мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033496
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Длина, мм
      		600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гвоздодер - это инструмент длиной 600 мм, который предназначен для демонтажа деревянных изделий и построек.

        Преимущества

        • Обрезиненная рукоятка обеспечит надежный хват инструмента, и предотвратит соскальзывание руки во время проведения работ
        • Г-образная форма гвоздодера обеспечит нужный угол для создания усилия, необходимого для работы