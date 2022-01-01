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Ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001, 300 мм, 1 шт.
290 ₽
Ножовки по металлу
    Ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001, 300 мм, 1 шт.
    Арт. О00000033497
    Ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001, 300 мм, 1 шт.

      Ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001, 300 мм, 1 шт.

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033497

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по металлу
      Длина лезвия, мм
      		300
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001 - способна резать металл, древесину толщиной до 50 мм, пластик, трубы из ПВХ. Используется при проведении слесарных, ремонтных или сантехнических работ. Представляет собой классический инструмент, при помощи которого можно эффективно пилить металлические заготовки с высокой скоростью. Деревянная рукоять профилирована. Металлическая рама имеет высокую прочность.