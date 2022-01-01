Ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001, 300 мм, 1 шт.
Арт. О00000033497
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по металлу
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Длина лезвия, мм
|300
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- Ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001 - способна резать металл, древесину толщиной до 50 мм, пластик, трубы из ПВХ. Используется при проведении слесарных, ремонтных или сантехнических работ. Представляет собой классический инструмент, при помощи которого можно эффективно пилить металлические заготовки с высокой скоростью. Деревянная рукоять профилирована. Металлическая рама имеет высокую прочность.