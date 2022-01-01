Резец токарный косой, плоский Kirschen 1559030 (двухстороннее лезвие; HSS; 30 мм) применяется при проведении работ по обработке древесины на токарных станках. С помощью острого угла можно провести работы по подрезке торцов, выборке канавок и отрезным операциям, а с помощью тупого угла - обточку с образованием углублений. Лезвие изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS, закаленной до твердости HRC 61. Поверхность резца отшлифована и отполирована до зеркального блеска. Рукоятка выполнена из твердого граба.