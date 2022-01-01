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Резец токарный косой, плоский Kirschen 1559030 (двухстороннее лезвие; HSS; 30 мм)
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Плоские стамески
    Резец токарный косой, плоский Kirschen 1559030 (двухстороннее лезвие; HSS; 30 мм)
    Арт. jet_1147
    Резец токарный косой, плоский Kirschen 1559030 (двухстороннее лезвие; HSS; 30 мм)

      Резец токарный косой, плоский Kirschen 1559030 (двухстороннее лезвие; HSS; 30 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1147

      Характеристики

      Производитель
      		Kirschen
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резец токарный косой, плоский Kirschen 1559030 (двухстороннее лезвие; HSS; 30 мм) применяется при проведении работ по обработке древесины на токарных станках. С помощью острого угла можно провести работы по подрезке торцов, выборке канавок и отрезным операциям, а с помощью тупого угла - обточку с образованием углублений. Лезвие изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS, закаленной до твердости HRC 61. Поверхность резца отшлифована и отполирована до зеркального блеска. Рукоятка выполнена из твердого граба.