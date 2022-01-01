Преимущества

Небольшой и легкий инструмент

Применяется для работы с деревянными заготовками

Простая и прочная конструкция

Инструмент обеспечивает профессиональный результат

Данный инструмент куется вручную

Ударная стамеска Kirschen 1002032, 32 мм - применяется для вырезания пазов, фасок в различных деталях и заготовках. Изделие имеет прочную стальную рабочую часть с острозаточенными режущими кромками. Оснащена восьмигранной рукояткой из граба и ударной головкой.