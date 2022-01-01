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Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм
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Плоские стамески
    Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм
    Арт. jet_1105
    Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм
    Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм
      Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм
      Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм

      Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1105

      Характеристики

      Производитель
      		Kirschen
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм - представляет собой ручной инструмент, состоящий из стальной режущей части и прочной деревянной рукоятки. Лезвие остро заточено и отполировано, что обеспечивает чистоту и ровность реза. Данное изделие служит для работ по строганию, выбору пазов и углублений в дереве различных пород.

        Преимущества

        • Лезвие с боковыми фасками изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза
        • Рукоятка стамески имеет удобную форму. Она выполнена из граба, отличается высокой прочностью и долговечностью