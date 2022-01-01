Ударная стамеска Kirschen 1002020, 20 мм
Арт. jet_1118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Профиль
|плоский
Ударная стамеска Kirschen 1002020, 20 мм - применяется для вырезания пазов, фасок в различных деталях и заготовках. Изделие имеет прочную стальную рабочую часть с острозаточенными режущими кромками. Оснащена восьмигранной рукояткой из граба и ударной головкой.
Преимущества
- Небольшой и легкий инструмент
- Применяется для работы с деревянными заготовками
- Простая и прочная конструкция
- Инструмент обеспечивает профессиональный результат
- Данный инструмент куется вручную