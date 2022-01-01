Преимущества

Лезвие с боковыми фасками изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза

Рукоятка стамески имеет удобную форму. Она выполнена из граба, отличается высокой прочностью и долговечностью

Стамеска короткая Kirschen 1001035, 35 мм - представляет собой ручной инструмент, состоящий из стальной режущей части и прочной деревянной рукоятки. Лезвие остро заточено и отполировано, что обеспечивает чистоту и ровность реза. Данное изделие служит для работ по строганию, выбору пазов и углублений в дереве различных пород.